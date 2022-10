Zalando Aktie News: Zalando macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Zalando 23,68 EUR

1,76% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 23,48 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 23,79 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.933 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 87,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,12 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 22,42 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,53 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.733,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.623,00 EUR.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Zalando die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,252 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

So schätzen Analysten die Zalando-Aktie ein

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Ocado-Aktie fällt zweistellig: Ocado senkt erneut Ausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images