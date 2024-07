Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag im Minusbereich

Zalando im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 23,90 EUR ab.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,4 Prozent auf 23,90 EUR ab. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,90 EUR ab. Bei 24,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.751 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 32,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 34,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Abschläge von 33,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,64 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 07.05.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,858 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

