Zalando Aktie News: Zalando steigt am Montagmittag

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 23,66 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 23,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 23,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 419.649 Zalando-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,62 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,25 EUR angegeben.

Zalando gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 05.11.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 30.10.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,881 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone

Optimismus in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX