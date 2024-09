Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Nachmittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 26,75 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 26,75 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 27,11 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 611.334 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 27,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 3,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 40,37 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,67 EUR.

Zalando veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,64 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,906 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

