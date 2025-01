Zalando Aktie News: Zalando am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 31,60 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 31,60 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 31,49 EUR ein. Bei 32,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107.051 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,87 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2024 (16,13 EUR). Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 95,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 05.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,27 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 1,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

