Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 24,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 24,47 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,56 EUR aus. Mit einem Wert von 24,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 288.809 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 29,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 34,82 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,883 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor einem Jahr bedeutet

Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen

Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester