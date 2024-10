Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 29,38 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 29,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 29,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.266 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,82 EUR an. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 45,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,93 EUR.

Zalando veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,979 EUR in den Büchern stehen haben wird.

