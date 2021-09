Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet Verluste

Aktien in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 3,0 Prozent auf 85,00 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 15.531 Punkten notiert. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 85,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,24 EUR. Zuletzt wechselten 489 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.07.2021 auf bis zu 105,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei 73,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.11.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 110,12 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Zalando-Aktie.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

Der 1.271-Prozent-Index: Warum der Nebenwerte-Index MDAX so stark ist

Sechs Neue für den SDAX: Bei welchen neuen SDAX-Aktien der Einstieg lohnt

Aktien von DAX-Neulingen wie PUMA und Zalando schwächeln

