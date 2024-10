Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Blick auf Zalando-Kurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,82 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,82 EUR. Bei 28,96 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,50 EUR. Zuletzt wechselten 280.209 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 30,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 44,66 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,93 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.08.2024. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Zalando-Bilanz für Q3 2024 wird am 05.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Zalando die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,982 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Börse Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX schwächer