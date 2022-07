Zalando Aktie News: Zalando fällt am Mittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 29,43 EUR

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 25.07.2022 12:22:00 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 28,96 EUR abwärts. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 28,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 306.613 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,55 EUR erreichte der Titel am 27.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 71,48 Prozent niedriger. Am 24.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 38,30 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 43,73 EUR angegeben.

Am 05.05.2022 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.205,00 EUR im Vergleich zu 2.237,80 EUR im Vorjahresquartal.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,415 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

