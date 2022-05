Zalando Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Zalando ein

Aktien in diesem Artikel Zalando 36,55 EUR

Um 26.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,3 Prozent auf 36,54 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,99 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 846.818 Zalando-Aktien.

Am 08.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 105,90 EUR an. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 65,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (29,91 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,17 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,67 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 05.05.2022 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.205,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.237,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,22 EUR je Zalando-Aktie.

