Zalando Aktie News: Zalando knickt am Nachmittag ein

Die Zalando-Aktie musste um 26.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 8,8 Prozent auf 26,27 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,08 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,50 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 1.046.043 Aktien.

Bei 101,55 EUR erreichte der Titel am 27.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 74,13 Prozent wieder erreichen. Am 24.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 43,73 EUR.

Am 05.05.2022 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von 0,14 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.205,00 EUR – eine Minderung von 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.237,80 EUR eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Zalando wird am 04.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2022 0,415 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

