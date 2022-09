Zalando Aktie News: Zalando zieht am Mittwochnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Zalando 20,65 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 20,35 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 20,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.742.179 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 19,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,88 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 38,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.623,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.733,10 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,271 EUR je Zalando-Aktie.

