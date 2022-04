Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Zalando 37,83 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 37,79 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 38,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,23 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 355.340 Aktien.

Am 08.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 64,32 Prozent niedriger. Am 27.04.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,30 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,27 EUR.

Am 01.03.2022 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 EUR je Aktie gewesen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.099,70 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.573,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Zalando am 05.05.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 11.05.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,33 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

