Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von Zalando konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 37,69 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 38,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 615.169 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.07.2021 bei 105,90 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 64,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2022 bei 35,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 6,02 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,27 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 01.03.2022. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,90 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 3.099,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.573,30 EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 11.05.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 1,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

