Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 31.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 37,92 EUR. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 37,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 689.968 Stück.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 64,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,91 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 26,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,33 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zalando am 05.05.2022 vor. Zalando vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.205,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.237,80 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Zalando am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

