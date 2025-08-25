Zhejiang Cady Industry A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Cady Industry A hat am 25.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY gegenüber 0,280 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Cady Industry A im vergangenen Quartal 195,8 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Cady Industry A 201,9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net