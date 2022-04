Zhejiang CF Moto Power A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel

Zhejiang CF Moto Power A lud am 15.04.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,249 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang CF Moto Power A 0,510 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 2,26 Milliarden CNY gegenüber 1,38 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Verlust von 1,249 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,76 Milliarden CNY gerechnet.

In Sachen EPS wurden 2,74 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang CF Moto Power A 2,72 CNY je Aktie eingenommen.

Zhejiang CF Moto Power A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,86 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 73,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 3,01 CNY sowie einen Umsatz von 8,36 Milliarden CNY prognostiziert.

