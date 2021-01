EVOTEC-Aktie gewinnt deutlich: RBC senkt EVOTEC auf "Sector Perform"

Nach einem Anstieg um etwa die Hälfte in den vergangenen drei Monaten sei es an der Zeit, um Gewinne mitzunehmen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Wert der Wirkstoff-Plattform von EVOTEC könne zwar ein Vielfaches der Marktkapitalisierung betragen. Es bleibe aber unklar, wie sich dies kurzfristig entfalten kann.

Auf der Handelsplattform XETRA verteuert ich die EVOTEC-Aktie zeitweise um 2,38 Prozent auf 37,05 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images