Accor-Aktie fällt: JPMorgan stuft Accor auf 'Underweight' ab

Ihre Sorgen um den Hotelkonzern überträfen mittlerweile die bisherigen Kaufargumente, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sei der Geschäftsmix weniger robust als bei Wettbewerbern, weshalb die Markterwartungen für 2023/24 zu hoch seien. Der Bewertungsaufschlag zur Konkurrenz wie IHG und Whitbread sei deshalb ungerechtfertigt.

Die Accor zeigt sich an der Euronext Paris zeitweise 7,17 Prozent tiefer bei 21,62 Euro.

/tav/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2022 / 23:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2022 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com