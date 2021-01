flatexDEGIRO legt in Corona-Krise Rekordjahr hin - Aktie gefragt

Das Unternehmen wickelte 75 Millionen Transaktionen ab und damit 140 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit übertraf der Online-Broker sein zuletzt auf mehr als 70 Millionen Transaktionen angehobenes Jahresziel - und zählte mehr als doppelt so viele Trades wie vor der Corona-Krise für 2020 erwartet. Für die kommenden Jahre peilt Vorstandschef Frank Niehage weiteres Wachstum an. 2021 dürfte es aber erst einmal langsamer vorangehen.

flatexDEGIRO wurde an der Börse zuletzt mit 1,8 Milliarden Euro bewertet. Größter Anteilseigner ist mit knapp 13 Prozent weiterhin die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation von Unternehmensgründer Bernd Förtsch.

Dank des Zulaufs neuer Kunden und deren starker Handelsaktivität sei die Zahl der ausgeführten Transaktionen im vergangenen Jahr auf 75 Millionen hochgeschnellt, hieß es. Dies sei die höchste Zahl, die jemals von einem europäischen Retail-Online-Broker erreicht wurde. flatexDEGIRO sieht sich damit als Marktführer in Europa und will diese Position weiter ausbauen. Allein im vierten Quartal habe das Unternehmen mehr als 21 Millionen Transaktionen abgewickelt.

"Die Kapitalmarktvolatilität ist weiterhin auf einem relativ hohen Niveau, was sich positiv auf die Handelsaktivitäten unserer Kunden auswirkt", sagte Finanzvorstand Muhamad Said Chahrour. Dennoch geht er nicht davon aus, dass das Wachstum in diesem strammen Tempo weitergeht. Für 2021 erwartet das Management 65 bis 75 Millionen Transaktionen - also höchstens so viel wie 2020. Die Zahl der Kunden soll auf mindestens 1,6 Millionen steigen.

Spätestens im Jahr 2025 will flatexDEGIRO mindestens 3 Millionen Kunden und mindestens 100 Millionen Transaktionen pro Jahr erreichen. Ende 2020 zählte flatexDEGIRO 1,25 Millionen Kunden, knapp 56 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Frankfurter Unternehmen flatex hatte im vergangenen Jahr seinen niederländischen Konkurrenten DEGIRO übernommen. In der Vergleichszahl aus dem Vorjahr sind die Kunden von Degiro bereits enthalten.

flatexDEGIRO-Aktien gefragt nach starken Zahlen

Der Rekordlauf bei den Aktien von flatexDEGIRO geht am Montag gegen das insgesamt schwache Marktumfeld weiter. Während sich bei deutschen Aktien insgesamt Gewinnmitnahmen abzeichnen, kletterten die Papiere des Online-Brokers auf der Handelsplattform XETRA nach dessen starken Zwischenbericht unbeirrt weiter nach oben. Dort wurden sie zuletzt 1,06 Prozent bei 66,80 Euro gehandelt. Über 67,10 Euro winkt ihnen ein erneuter Rekord.

Der brummende Handel an den Börsen in der Corona-Krise hat bei dem neuerdings im SDAX gelisteten Unternehmen die Transaktionen immens steigen lassen. Mit 75 Millionen Transaktionen wurde 2020 das zuletzt auf mehr als 70 Millionen Transaktionen angehobene Jahresziel noch übertroffen. Laut Analyst Martin Comtesse von Jefferies Research hat damit auch das vierte Quartal wieder über den Erwartungen gelegen. Er wertete es außerdem als ermutigend, dass flatexDEGIRO für das neue Jahr erneut bis zu 75 Millionen Transaktionen anpeilt.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: flatexDEGIRO