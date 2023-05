Siltronic-Aktie rutscht ab: Siltronic macht im ersten Quartal weniger Umsatz und Gewinn

Die bisherige Prognose für das Gesamtjahr, die Umsatz, EBITDA-Marge sowie Ergebnis je Aktie "deutlich" unter Vorjahr sieht sowie die Investitionen leicht über Vorjahr, bestätigte das Unternehmen in einer Investorenpräsentation. Siltronic zeichnete aber ein verhaltenes Bild für das restliche Jahr. Das Unternehmen, das im MDAX und TecDAX notiert ist, erwartet keine Belebung im zweiten Halbjahr, der Bestandsabbau bei den Kunden in verschiedenen Stadien der Lieferkette werde die Wafer-Nachfrage um mehr als 10 Prozent senken, verglichen mit dem Vorjahr. In den übrigen Endmärkten werde die Nachfrage stagnieren.

Im Zeitraum Januar bis März sank der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 125,2 Millionen Euro von 186 Millionen im Vorjahresquartal. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 31 Prozent von 44,6 Prozent. Dies lag im Rahmen der 30 bis 33 Prozent, die Siltronic selbst in Aussicht gestellt hatte.

Nach Steuern betrug der Gewinn 72,5 (Vorjahr: 115) Millionen Euro, davon waren 66,1 Millionen den Aktionären zuzurechnen. Je Aktie sank der Gewinn auf 2,20 von 3,47 Euro.

Der Umsatz ging um knapp 13 Prozent zurück auf 404,4 Millionen Euro Millionen.

Für Papiere von Siltronic geht es am Donnerstag via XETRA zeitwiese 2,53 Prozent runter auf 59,60 Euro.

DJG/uxd/rio

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siltronic AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siltronic AG

Bildquellen: Siltronic