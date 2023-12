United Internet-Aktie gefragt: United Internet stellt für 2024 höheres EBITDA in Aussicht - auch 1&1 will weiter wachsen

Ziele verkündet

United Internet will im kommenden Jahr mehr umsetzen und verdienen als in diesem Jahr.

Werte in diesem Artikel

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, strebt er für das Jahr 2024 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 6,5 Milliarden Euro an. Im laufenden Jahr soll der Umsatz rund 6,2 Milliarden Euro erreichen nach 5,9 Milliarden im Jahr 2022. Beim EBITDA stellte United Internet für das Jahr 2024 rund 1,42 Milliarden Euro in Aussicht. In diesem Jahr wird ein EBITDA von etwa 1,29 (Vorjahr 1,27) Milliarden Euro anvisiert.

Zudem will United Internet auch im nächsten Jahr stark investieren, vor allem in den Ausbau des Glasfaser- und des Mobilfunknetzes. Die Bar-Kapitalausgaben sollen 2024 um 10 bis 20 Prozent höher ausfallen als im laufenden Jahr mit voraussichtlich rund 800 Millionen Euro.

1&1 stellt für 2024 weiteres Wachstum in Aussicht

Der Telekomdienstleister 1&1 hat sich für das Geschäftsjahr 2024 zum Ziel gesetzt, seinen Service-Umsatz um rund 4 Prozent zu steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll um rund 10 Prozent zulegen, wie die Mobilfunktochter von United Internet mitteilte.

Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert 1&1 einen Service-Umsatz von rund 3,23 Milliarden Euro und ein EBITDA von rund 655 Millionen Euro.

Auch 2024 werde die Gesellschaft weiter in den Ausbau des Mobilfunknetzes investieren - die Cash-Kapitalausgaben sollen rund 20 Prozent höher ausfallen als im laufenden Jahr mit voraussichtlich 320 Millionen Euro.

Im Tradegate-Handel geht es für die United Internet-Aktie um 2,90 Prozent auf 20,58 Euro nach oben. Aktien von 1&1 legen 2,10 Prozent auf Wie der im MDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, strebt er für das Jahr 2024 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf rund 6,5 Milliarden Euro an. Im laufenden Jahr soll der Umsatz rund 6,2 Milliarden Euro erreichen nach 5,9 Milliarden im Jahr 2022. Beim EBITDA stellte United Internet für das Jahr 2024 rund 1,42 Milliarden Euro in Aussicht. In diesem Jahr wird ein EBITDA von etwa 1,29 (Vorjahr 1,27) Milliarden Euro anvisiert.

Zudem will United Internet auch im nächsten Jahr stark investieren, vor allem in den Ausbau des Glasfaser- und des Mobilfunknetzes. Die Bar-Kapitalausgaben sollen 2024 um 10 bis 20 Prozent höher ausfallen als im laufenden Jahr mit voraussichtlich rund 800 Millionen Euro.

1&1 stellt für 2024 weiteres Wachstum in Aussicht

Der Telekomdienstleister 1&1 hat sich für das Geschäftsjahr 2024 zum Ziel gesetzt, seinen Service-Umsatz um rund 4 Prozent zu steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll um rund 10 Prozent zulegen, wie die Mobilfunktochter von United Internet mitteilte.

Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert 1&1 einen Service-Umsatz von rund 3,23 Milliarden Euro und ein EBITDA von rund 655 Millionen Euro.

Auch 2024 werde die Gesellschaft weiter in den Ausbau des Mobilfunknetzes investieren - die Cash-Kapitalausgaben sollen rund 20 Prozent höher ausfallen als im laufenden Jahr mit voraussichtlich 320 Millionen Euro.

Warburg Research belässt United Internet auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Aussagen des Internetdienstleisters für 2024 seien mehrheitlich etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das gelte für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Umsatz. Die in Aussicht gestellten Kapitalausgaben seien hingegen höher als angenommen.

Im XETRA-Handel geht es für die United Internet-Aktie zeitweise um 6,88 Prozent auf 21,76 Euro nach oben. Aktien von 1&1 legen 6,63 Prozent auf 17,06 Euro zu.

FRANKFURT Dow Jones und dpa-AFX