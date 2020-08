Zovio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zovio ließ sich am 03.08.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zovio die Bilanz zum am 30.06.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,240 USD, nach -0,150 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,31 Prozent zurück. Hier wurden 103,9 Millionen USD gegenüber 107,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net