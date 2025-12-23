DAX24.269 -0,1%Est505.732 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.233 -1,3%Euro1,1787 +0,2%Öl62,14 +0,2%Gold4.488 +1,0%
Zug entgleist: Sperrung auf Strecke Hannover-Göttingen

23.12.25 14:09 Uhr

ELZE (dpa-AFX) - Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover Hauptbahnhof und Göttingen kommt es bei Elze zu einer Streckensperrung. Dort ist ein Zug entgleist, der Schaden an der Strecke ist nach Angaben des Regionalzuganbieters Metronom umfangreich. Nach einer ersten Einschätzung bleibt die Strecke voraussichtlich mindestens bis zum 26. Dezember gesperrt.

Der Anbieter wies darauf hin, dass es sich bei dem entgleisten Zug nicht um einen Metronom handelte. Auch auf der Strecke Hamburg Hauptbahnhof - Hannover könne es zu spürbaren Verspätungen durch die Streckensperrung bei Elze kommen.

Aus noch ungeklärter Ursache sei ein Wagen eines Güterzuges aus den Schienen gesprungen, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen von der Sperrung seien Nahverkehrszüge.

Einschränkungen im Regionalverkehr

Die Auswirkungen betreffen aktuell den Verkehr auf der Linie RE2 (Hannover-Göttingen). Züge verkehren derzeit nur eingeschränkt: Aus Richtung Hannover enden die Fahrten in Nordstemmen, aus Richtung Göttingen in Banteln. Zwischen Banteln und Nordstemmen sei bereits ein Busnotverkehr im Pendel eingerichtet.

Fahrgäste müssen mit verlängerten Reisezeiten rechnen. Es wird empfohlen, vor Fahrtantritt die aktuellen Verbindungen über die elektronischen Auskunftssysteme zu prüfen./koe/DP/mis