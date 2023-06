Pernod Ricard übernimmt kanadischen Mix-Getränke-Anbieter - Pernod Ricard-Aktie profitiert

Der französische Spirituosenkonzern übernimmt über die mehrheitlich von ihm kontrollierte kanadische Tochtergesellschaft Corby Spirit and Wine eine 90-prozentige Beteiligung an der Ace Beverage Group (ABG), die unter der Marke Cottage Springs verschiedene Wodka- und Tequila-Mischgetränke und -limonaden vertreibt, wie es in einer Mitteilung heißt.

ABG wird dabei mit 165 Millionen kanadischen Dollar (114,5 Millionen Euro) bewertet. Pernod Ricard hat sich für die Jahre 2025 und 2028 jeweils Optionen einräumen lassen, den kanadischen Marktführer für alkoholische Mixgetränke vollständig zu übernehmen. "Mit ABG wird Corby zu einem wichtigen Akteur auf dem kanadischen Ready-to-Drink-Markt, der die notwendige Größe und Synergien in dieser Kategorie bietet", sagte der für diese Geschäfte zuständige Pernod-Ricard-Manager Fredrik Syren.

Die Aktie von Pernod Ricard gewinnt im Handel an der EuroNext in Paris zeitweise 0,55 Prozent auf 201,60 Euro-

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com