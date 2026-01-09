DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -0,7%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.856 +0,1%Euro1,1637 ±-0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 RENK RENK73 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zum Jubiläum: Europa-Park stellt Besucher-Rekord auf

10.01.26 12:12 Uhr

RUST (dpa-AFX) - Der Europa-Park hat in seinem Jubiläumsjahr 2025 nach eigenen Angaben erstmals die Marke von sieben Millionen Besuchern geknackt. "250.000 Besucher kamen im Eröffnungssommer 1975 in den Europa-Park", sagte Inhaber Roland Mack. "50 Jahre später durften wir mit sieben Millionen Gästen einen neuen Rekord verzeichnen, der all unsere Erwartungen an dieses besondere Jahr übertroffen hat."

Wer­bung

Im Jahr zuvor hatte der Park nach eigenen Angaben mehr als sechs Millionen Besucher gezählt. Zuletzt wurde im November außerdem der Meilenstein von insgesamt 150 Millionen Gästen seit Eröffnung gefeiert.

Der Europa-Park in der südbadischen Gemeinde Rust nahe Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Bisher gibt es 17 Themen-Bereiche, die europäischen Ländern gewidmet sind. In der Sommersaison wird der Kleinstaat Monaco dazukommen./mah/DP/zb