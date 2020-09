Fed wirkt nach: DAX startet mit Verlusten

Der DAX startet 1,48 Prozent schwächer bei 13.060,18 Punkten.

Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) geht es am deutschen Aktienmarkt damit zunächst abwärts. Die Fed schreibt ihre Tiefzinspolitik für lange Zeit fest. Nach den jüngsten Wirtschaftsprojektionen dürften die Zinsen bis mindestens 2023 unverändert bleiben. Die Märkte preisten eine Zinserhöhung sogar frühestens im Herbst 2024 ein, sagte Ulrich Stephan, Chefstratege für Privatkunden bei der Deutschen Bank. Einige Marktteilnehmer hätten vorsichtige Andeutungen zu einer möglichen baldigen Erhöhung der Anleihenkäufe erwartet. Doch diese seien ausgeblieben.

Seit der Sitzung ziehen Dollar und Renditen an, Aktien und Rohstoffpreise kommen überwiegend zurück. Wie bereits in den USA könnte es zu einem Shift aus "Growth" in "Value" kommen. Daneben dürfte der nahende große Verfallstermin an der Eurex laut Händlern den Handel bremsen. Die US-Notenbank wird zwar die Leitzinsen bis 2023 niedrig halten und ihre Käufe von Anleihen mindestens im gegenwärtigen Umfang fortsetzen. "Einige Marktbeobachter hatten hier vorsichtige Andeutungen zu einer möglichen zeitnahen Erhöhung der Anleihekäufe erwartet", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. "Da diese ausblieben, legte der US-Dollar in einer ersten Reaktion moderat zu, wohingegen die US-Leitindizes während der Pressekonferenz Jerome Powells zurücksetzten", erklärt er die Reaktion der Märkte.

