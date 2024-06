Zurückhaltung in London: So performt der FTSE 100 aktuell

Kursverlauf

Der FTSE 100 notiert am Montag im Minus.

Am Montag gibt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,39 Prozent auf 8.213,02 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,561 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8.245,37 Punkte an der Kurstafel, nach 8.245,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8.183,47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.245,37 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.05.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8.433,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 7.659,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, mit 7.562,36 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 8.474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.404,08 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit M&G (+ 2,47 Prozent auf 2,03 GBP), Rolls-Royce (+ 1,37 Prozent auf 4,63 GBP), Intermediate Capital Group (+ 0,99 Prozent auf 22,52 GBP), BP (+ 0,69 Prozent auf 4,66 GBP) und BAE Systems (+ 0,57 Prozent auf 14,03 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Entain (-2,26 Prozent auf 7,00 GBP), Rentokil Initial (-2,25 Prozent auf 4,12 GBP), Ocado Group (-2,05 Prozent auf 3,55 GBP), Admiral Group (-1,94 Prozent auf 26,77 GBP) und Barclays (-1,90 Prozent auf 2,13 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 43.169.417 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,030 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

