Zurückhaltung in Wien: ATX zum Start schwächer

ATX-Kursentwicklung

Das macht der ATX am Morgen.

Um 09:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 3.282,11 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 111,360 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3.285,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3.285,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3.285,52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.276,99 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 2,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.10.2023, bewegte sich der ATX bei 3.158,47 Punkten. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bei 3.140,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, wies der ATX einen Wert von 3.187,11 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,87 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.006,71 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Österreichische Post (+ 0,93 Prozent auf 32,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,92 Prozent auf 26,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,50 Prozent auf 119,80 EUR), Telekom Austria (+ 0,44 Prozent auf 6,83 EUR) und voestalpine (+ 0,08 Prozent auf 25,92 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen CA Immobilien (-0,76 Prozent auf 32,60 EUR), Wienerberger (-0,54 Prozent auf 25,66 EUR), Lenzing (-0,51 Prozent auf 39,20 EUR), Andritz (-0,45 Prozent auf 48,98 EUR) und Verbund (-0,35 Prozent auf 84,40 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 12.043 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 29,183 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die BAWAG-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net