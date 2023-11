DAX vor stabilem Start -- Börsen in Fernost unter Druck -- Siemens strebt nach Rekordgewinn weiteres Wachstum an -- HelloFresh mit Ewinnwarnung -- MorphoSys, Microsoft im Fokus

An Unternehmensneuigkeiten stehen am heutigen Donnerstag Siemens und HelloFresh im Fokus.

Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Donnerstag langsam angehen.

Am Markt gilt die Annahme, dass weitere Zinserhöhungen zunächst unwahrscheinlich sind, angesichts weltweit günstigerer Preisdaten wird nun jedoch bereits über Zinssenkungen spekuliert. Nach der jüngsten Gewinnserie sei nun aber auch vermehrt mit Gewinnmitnahmen zu rechnen, so ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires.

An den europäischen Börsen deutet sich am Donnerstag eine Verschnaufpause an.

Die Wall Street tendierte auch am Mittwoch fester.

Der Dow Jones Index baute sein anfängliches Plus aus und ging 0,47 Prozent höher bei 34.991,21 Stellen in den Feierabend. Dagegen gab der technologielastige NASDAQ Composite seine frühen Gewinne teilweise wieder ab und beendete die Sitzung nur noch 0,07 Prozent fester bei 14.103,84 Punkten.

Nach dem sehr starken Dienstagshandel ging es auch am Mittwoch an den US-Börsen weiter bergauf. Neben den niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag, die die Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen genährt haben, sorgte auch die erfolgreiche Abstimmung des US-Repräsentantenhaus für einen Übergangshaushalt für gute Stimmung unter der Anlegerschaft.

Vorbörslich wurden bereits die Erzeugerpreise für den Oktober veröffentlicht. Diese sanken um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat und lagen nur noch um 1,3 (Vormonat: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten hingegen einen monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent prognostiziert. Damit zeigte sich einmal mehr, dass sich die Inflationsrate in Übersee abschwächt, was sich allgemein positiv auf die Aktienmärkte auswirkt.

