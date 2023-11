10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor stabilem Start

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag kaum.

2. Börsen in Fernost unter Druck

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,21 Prozent auf 33.448,17 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,52 Prozent nach unten auf 3.056,85 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 1,12 Prozent auf 17.877,32 Zähler fällt (7:06 Uhr MEZ).

3. Siemens strebt nach Rekordgewinn weiteres Wachstum an - Innomotics-IPO geplant

Der Technologiekonzern Siemens erwartet nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Zuwächse. Zur Nachricht

4. Amazon will kleine Roboter als Sicherheitskameras anbieten

Amazon hat für seinen vor zwei Jahren vorgestellten Haushalts-Roboter Astro einen Job gefunden. Zur Nachricht

5. Microsoft bastelt an eigenen KI-Chips

Microsoft untermauert die Ambitionen bei Künstlicher Intelligenz mit der Entwicklung eigener Chips für solche Software. Zur Nachricht

6. MorphoSys meldet Umsatzeinbruch im dritten Quartal

Der Wirkstoffforscher MorphoSys hat im dritten Quartal einen kräftigen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Zur Nachricht

7. HelloFresh mit Gewinnwarnung für das Gesamtjahr

HelloFresh hat die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) gesenkt und beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne gekappt. Zur Nachricht

8. Airbnb & Co. müssen künftig transparenter agieren

Große Vermietungsplattformen wie Airbnb und Booking müssen künftig mehr Daten mit Behörden teilen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zum Mittwoch ging es mit den Notierungen am Ölmarkt aber nur noch leicht nach unten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 80,67 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember fiel um 53 Cent auf 76,13 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar etwas nach

Der Euro ist am Donnerstag leicht gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0838 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.