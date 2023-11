Siemens-Aktie: Siemens strebt nach Rekordgewinn weiteres Wachstum an - Innomotics-IPO geplant

Über Prognose

Der Technologiekonzern Siemens erwartet nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Zuwächse.

Im Geschäftsjahr 2023/24 (per 30. September) soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis um vier bis acht Prozent wachsen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Herausgerechnet sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte. Damit würde sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr aber abschwächen, als Siemens die Erlöse vergleichbar um elf Prozent auf 77,8 Milliarden Euro gesteigert hatte. Eine schwächere Entwicklung erwartet Siemens im Geschäft mit der Industrieautomation, insbesondere ein China. Dies soll in der zweiten Jahreshälfte aber wieder anziehen. Auch das Ergebnis soll 2023/24 zulegen.

Das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten nach Übernahmen erwartet Siemens bei 10,40 Euro bis 11,00 Euro. Im abgelaufenen Jahr war der entsprechende Gewinn auf 9,93 Euro angezogen. Nicht enthalten ist dabei die Beteiligung am Energietechnikkonzern Siemens Energy. Siemens übertraf im vergangenen Geschäftsjahr damit seine Prognosen.

Nach Steuern verdienten die Münchner mit 8,5 Milliarden Euro fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Aktionäre sollen mit 4,70 Euro je Aktie eine höhere Dividende bekommen - nach zuletzt 4,25 Euro.

IPO: Siemens will Innomotics an die Börse bringen - Verkauf als Alternative

Der Technologiekonzern Siemens will sein Geschäft mit Motoren und Großantrieben Innomotics möglichst an die Börse bringen. Dazu soll mit den Vorbereitungen begonnen werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Gleichzeitig würden auch Angebote von Dritten für das Geschäft geprüft und diese gegebenenfalls als Alternative in Betracht gezogen, hieß es. Die Verselbstständigung von Innomotics sei inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Das neue Unternehmen beschäftigt 15 000 Mitarbeitet.

