Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 214,40 EUR ab.

Das Papier von Siemens befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 214,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 214,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 218,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 425.257 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 150,68 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,37 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,76 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,83 EUR je Aktie belaufen.

