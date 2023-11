Analyst sieht Comeback für Dogecoin

Memecoins im Aufwind

Kann der DOGE seine Aufwärtsbewegung fortsetzen? Ein bekannter Analyst zeigt sich optimistisch für Dogecoin und weitere Meme-Kryptowährungen.

• Aufwärtsbewegung bei Dogecoin, weitere Memecoins profitieren

• Kryptowährungen im turbulenten November

• FOMO könnte zu Rally beitragen



Ein bekannter Krypto-Händler, der unter dem Pseudonym "The Flow Horse" auf X (ehemals Twitter) seine über 184.000 Follower regelmäßig mit Empfehlungen rund um Kryptoinvestments versorgt, hat sich Anfang November bullish über den Memecoin DOGE geäußert.

Trendumkehr beim Dogecoin

Er verweist darauf, dass der allgemeine Trend für risikoreiche Vermögenswerte positiv sei und erinnert an die Tatsache, dass der Eigentümer von X, Elon Musk , ein prominenter Fan des Memecoins ist, was die Abwärtsbewegung von DOGE begrenzen könnte.

All risk assets pumping.



I always need to remind myself that Elon Musk owns @X and the downside of the world's favorite commoditized Dog is extremely limited.



I think $DOGE is going to bark again soon. pic.twitter.com/rWSPWI7sMz - HORSE (@TheFlowHorse) November 1, 2023

Demnach könnte sich der führende Memecoin, der derzeit auf Platz neun der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen rangiert, auf eine beeindruckende Aufwärtsbewegung vorbereiten. Nach seiner Analyse besitzt die unter anderem vom Tesla-Chef favorisierte Kryptowährung ein erhebliches Wachstumspotenzial, da sie erfolgreich über ihren wöchentlichen diagonalen Widerstand gestiegen ist.

Auch der bekannte Senior-Analyst Kaleo kommt in seiner Analyse zu dem Schluss, der Dogecoin befinde sich am Anfang einer signifikanten Aufwärtsbewegung, da die Kursregion um 0,0000071 BTC als Wendepunkt gilt, der die übergeordnete Abwärtstrendlinie durchbricht und damit als klares Signal für eine Trendumkehr gewertet werden kann.

$DOGE / $BTC



Every dog has its day.



It's finally time to send. pic.twitter.com/XF8uNKOoNb - K A L E O (@CryptoKaleo) November 6, 2023

Der Dogecoin konnte im vergangenen Monat um rund 27 Prozent steigen. Zudem war der November für den populären Hundecoin in der Vergangenheit stehts turbulent. Wie Coincierge anhand historischer Daten zeigt, scheint der Dogecoin-Kurs einem eindeutigen Muster zu folgen. Nach jedem Kursplus im November weist der Coin in den zwei darauffolgenden Jahren ein negatives November-Wachstum auf. Sollte der DOGE diesem Muster also weiter folgen, dürfte er den laufenden Monat mit einem deutlichen Plus abschließen. Zudem könnte die Angst, eine Rally zu verpassen, auch FOMO (fear of missing out) genannt, Kryptoanleger dazu veranlassen vermehrt einzusteigen und damit den Markt zusätzlich anzutreiben.

Das im April anstehende Bitcoin-Halving beflügelt derzeit die Stimmung am Kryptomarkt. Ob der Dogecoin den Markt dauerhaft übertreffen kann, hängt auch von der Anwendbarkeit und dem praktischen Nutzen ab, den die Kryptocoins generieren können. Die Wahrscheinlichkeit, dass X unter Musk Kryptozahlungen weiter vorantreibt, sei nach Einschätzung von Concierge zwar gering, aber die Hoffnungen der Krypto-Enthusiasten vorhanden.

Kryptomarkt im Aufwind: Auch Pepecoin kann profitieren

Auch der berühmt berüchtigte Pepecoin könnte sich laut The Flow Horse auf einen Aufschwung vorbereiten, obwohl zunächst ein weiterer Rückgang möglich sein könnte. Der Krypto-Kenner betont jedoch, wie unwahrscheinlich es sei, dass der Pepecoin seine Gewinne komplett wieder abgeben müsse. Denn nach einem steilen Anstieg könnte zwar ein baerishes Muster namens "Burj Khalifa" auf das Krypto-Asset zukommen - herbe Verluste nach kräftigen Gewinnen, entsprechend der Architektur des berühmten Gebäudes - bis dahin bleibe jedoch noch genügend Zeit.

Beim Pepecoin handelt es sich um einen deflationären Memecoin, bei dem also die Gesamtmenge der ausgegebenen Coins im Laufe der Zeit durch unregelmäßige Buyback-Mechanismen reduziert wird. Er wurde als Hommage an das Internet-Meme "Pepe the Frog" auf der Ethereum-Blockchain von einem anonymen Gründerteam lanciert. Besitzer des auch als "Evil Pepe" bezeichneten Coins scheinen das Risiko zu lieben, denn die Community spielt ganz offen mit der "dunklen Seite" der Kryptowährung, wie Coincierge schreibt.

