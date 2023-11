Kryptowährung Solana kurzzeitig auf Jahreshoch: Cathie Wood lobt Solana-Netzwerk

Billiger als Ethereum

Solana erfährt seit einiger Zeit wieder einen Hype. Nachdem sich zuletzt die Investorin Cathie Wood optimistisch für Solana geäußert hat, stieg der Kurs der Kryptowährung sogar zeitweise auf ein neues Jahreshoch.

• Solana-Netzwerk habe unter den jüngsten Marktbedingungen "wirklich gute Arbeit" geleistet

• Schneller und billiger als Ethereum

• Solana markiert neues Jahreshoch



Cathie Wood optimistisch für Solana

In einem Interview mit CNBC am 15.11. erklärte Cathie Wood, das Solana-Netzwerk sei ein wichtiger Infrastrukturakteur im breiteren Blockchain-Ökosystem. Ihrer Meinung nach habe es unter den jüngsten Marktbedingungen "wirklich gute Arbeit" geleistet.

So hob Wood hervor, dass Ethereum und Solana bedeutende Erweiterungen des Blockchain-Ökosystems darstellen. Sie charakterisierte sie als wesentliche Grundstrukturen, die im Vergleich zu Bitcoin eine Vielzahl realer Anwendungen ermöglichen. Herausstechen würde das Solana-Netzwerk dabei jedoch vor allem dadurch, dass es schneller und effizienter sei als das Ethereum-Netzwerk. "Es gibt Infrastruktur-Player. Solana macht einen wirklich guten Job. Wenn man sich anschaut, war Ether damals schneller und billiger als Bitcoin; so haben wir Ether bekommen. Solana ist sogar noch schneller und kostengünstiger als Ether. Es ist also Infrastruktur gefragt. Wir glauben, dass digitale Web3-Assets eine große Idee sind", so die Investorin.

Solana erreicht neues Jahreshoch

Der erneute Hype um Solana führte dazu, dass die Kryptowährung in den letzten 30 Tagen um rund 160 Prozent gestiegen ist und mittlerweile eine Marktkapitalisierung von etwa 24,84 Milliarden US-Dollar aufweist. Und auch Woods Aussagen bleiben unter den Krypto-Fans nicht unbeachtet. Nach dem Interview begab sich der Solana-Kurs auf eine Rally und markierte zeitweise ein neues Jahreshoch bei 67,99 US-Dollar. Derzeit notiert die digitale Währung bei 64,00 US-Dollar. Wie Decrypt erklärt, investieren Anleger erneut in Solana, da sie einen inneren Wert im Ökosystem dieses Vermögenswerts erkennen würden. Patrick Felder, Gründer und CIO von Prismatic Capital, erklärte gegenüber Decrypt zuvor, dass der drastische Anstieg des Solana-Preises zu Beginn dieses Monats auch auf einen sogenannten Short Squeeze zurückzuführen sei. Das bedeutet, dass Händler, die auf einen fallenden Preis von Solana gesetzt hatten, gezwungen waren, es zu kaufen, um weitere Verluste zu vermeiden.

Der Solana-Coin, der während des Bullenmarktes 2021 schon einmal im Rampenlicht stand und ein Allzeithoch von knapp 260 US-Dollar erreichte, war einst ein Favorit des mittlerweile bankrotten Krypto-Unternehmens FTX und seines mittlerweile verurteilten Chefs Sam Bankman-Fried. Anwälte erwähnten die Münze letzten Monat im Prozess gegen Bankman-Fried, was vorübergehend zu Unsicherheit führte, da immer mehr Händler auf einen Rückgang des Vermögenswerts setzten, berichtet Decrypt.

Nun steigt der Preis von Solana wieder, da der Markt erneut bullish wird, was teilweise auf die Aufregung um den Einstieg von BlackRock in den Bitcoin- und Ethereum-ETF-Markt zurückzuführen sei, so Decrypt. Außerdem beflügelt auch die Möglichkeit, dass die SEC ein solches Produkt bald genehmigen könnte.

