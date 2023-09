Nach Antrag auf BTC-ETF: Cathie Woods ARK Invest beantragt ersten Ethereum-Spot-ETF in den USA

Chancen auf Zulassung

Nachdem bereits zahlreiche Anträge auf Bitcoin-Spot ETFs eingegangen sind, über deren Zulassung noch nicht entschieden ist, bereitet Cathie Woods ARK Invest gemeinsam mit 21Shares auch den Launch eines Ethereum-Spot-ETFs vor. Der Antrag bei der US-Börsenaufsicht ist der erste seiner Art und hat Chancen auf Erfolg.

• Zahlreiche Anträge auf Krypto-ETFs eingegangen

• Ethereum-EFTs mit Aussicht auf Erfolg

• "First-Mover Vorteil" für Cathie Wood?



Cathie Woods ARK Invest und 21Shares, ein Emittent von Kryptoprodukten, mit dem Wood seit mindestens zwei Jahren zusammenarbeitet, wollen einen Ethereum-ETF auf den Markt bringen. Ein entsprechender Antrag auf Zulassung des ersten mit Ethereum physisch besicherten "ARK 21Shares Ethereum ETF" wurde bei der SEC eingereicht.

BOOM: ARK just filed for a Spot Ether ETF, the first one.. prob more coming imminent pic.twitter.com/PjK5aSNPlS - Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 6, 2023

Dabei handelt es sich um den ersten Versuch, einen börsengehandelten Fonds zu launchen, der direkt in die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung investiert, wie der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas auf X, formerly known as Twitter, schreibt. Laut CoinDesk sollen die digitalen Assets bei der Coinbase Custody Trust Company verwahrt werden.

Bitcoin-Spot-ETFs in der Schwebe

In den vergangenen Monaten sind auch zahlreiche Anträge auf Bitcoin-Spot-ETFs bei der SEC eingereicht worden, darunter auch der bereits dritte gemeinsame Versuch von 21Shares und ARK Invest im Mai diesen Jahres.

Obwohl die SEC - spätestens mit dem Ripple-Prozess - für ihre Krypto-Skepsis bekannt ist und bislang auch noch keiner der mindestens acht Anträge auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs namhafter Vermögensverwalter genehmigt wurde, zeigte sich die Starinvestorin in verschiedenen Interviews mit Bloomberg stets zuversichtlich, dass die US-Börsenaufsicht mehrere Bitcoin-ETFs gleichzeitig zulassen wird. Zuletzt hatte ein US-Berufungsgericht die Blockade eines Bitcoin-ETFs gekippt - der Vermögensverwalter Garyscale versucht bereits seit 2021 seinen Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen Bitcoin-ETF umzuwandeln.

Ethereum-ETFs: Chancen auf Zulassung

Trotz ihrer bisherigen Blockade von Bitcoin ETFs, könnte die SEC sich bei Ethereum-ETFS für eine Zulassung entscheiden. So zeigt ich die US-Börsenaufsicht Bloomberg zufolge bereit, einzelne börsengehandelte Ethereum-Fonds auf Futures-Basis zuzulassen, wie die Nachrichtenagentur unter Berufung auf Insider berichtet.

Aus einem Bericht des Wall Street Journals, dem Aussagen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen vorliegen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die SEC mehrere Ethereum-Future-ETFs zur gleichen Zeit zulässt - aktuell sollen mindestens 16 solcher Anträge vorliegen. Als wichtiges Indiz für eine mögliche Zulassung eines oder mehrerer Anträge wird laut Cointelegraph die Tatsache gewertet, dass die Aufsichtsbehörde entgegen ihrem Handeln in der Vergangenheit bislang keinen der Anträge zurückgegeben hat oder die Antragsteller dazu aufgefordert hat, die Anträge zurückzuziehen.

Nicht nur die Chance auf Zulassung eines Ethereum-Finanzprodukts, sondern auch der Zeitpunkt ist entscheidend. So hat sich gerade im ETF-Bereich in der Vergangenheit gezeigt, welche Rolle der "First-Mover-Vorteil" spielt. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Daten von Morningstar schreibt, weist der Bitcoin-Future-ETF von ProShares, der als erstes von der SEC genehmigt wurde, ein verwaltetes Vermögen von einer Milliarde US-Dollar aus, während der nur kurze Zeit später zugelassene Fonds von Valkyrie nur rund 28 Millionen US-Dollar verwaltet.

Cathie Wood betont im Interview daher einmal mehr ihre Vorreiterrolle und zeigt sich gewohnt optimistisch, wenn sie im Bloomberg-Interview zur Aussicht ihres SEC-Antrags sagt: "Und es ist immer schön, der Erste zu sein."

Die Kurse der beiden nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen zeigen sich von den Anträgen jedoch unbeeindruckt. Kurz nach Bekanntwerden der Einreichung ging es für Bitcoin und Ethereum zwar zeitweise bergauf, die Kurse kehrten jedoch schnell wieder zurück. Eine Entscheidung der SEC wird laut CoinDesk für Mitte Oktober erwartet.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.