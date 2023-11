Tesla reagiert auf lange Wartezeiten an Supercharger-Ladestationen: Neue "Staugebühr" geplant

Elektromobilität

Im Streben nach kürzeren Ladezeiten und weniger Staus an Teslas Supercharger-Stationen plant der Elektroautoriese offenbar eine umstrittene Neuerung: die Einführung einer "Staugebühr". Die geplante Einführung der neuen Gebühr sorgt für hitzige Diskussionen innerhalb der Tesla-Community.

• Stark frequentierte Supercharger-Stationen werden reglementiert

• Tesla-Hacker berichtet von neuer Gebühr

• Nutzer stehen Neuerung kritisch gegenüber

Tesla begrenzt Ladestand

Der US-amerikanische Autohersteller Tesla hat in seinen Bemühungen, Staus an Supercharger-Stationen zu reduzieren, eine umstrittene Maßnahme eingeführt. Bereits im Jahr 2019 begann der Elektroautohersteller damit, den Ladestand seiner Fahrzeuge an stark frequentierten Supercharger-Stationen auf 80 Prozent zu begrenzen, um Ladezeiten während Stoßzeiten zu verkürzen. Dies führte jedoch zu Bedenken bei den Besitzern, da es Situationen gibt, in denen eine Ladung über 80 Prozent notwendig ist, wie das Magazin Electrek berichtet.

Um auf diese Bedenken zu reagieren, gestattete Tesla den Besitzern, den Ladestand manuell auf 100 Prozent anzuheben, wie Electrek weiter berichtet. Dies schien die Probleme zu lösen und beruhigte die meisten Fahrzeugbesitzer. Doch nun plant Tesla offenbar eine drastischere Maßnahme, wie aus einem X-Beitrag des Tesla-Hackers "Green", der bereits in der Vergangenheit frühzeitig Neuerungen bei Tesla veröffentlichte, hervorgeht. Demnach arbeite Tesla an einer "Staugebühr". An stark frequentierten Stationen, an denen Tesla den Ladestand auf 80 Prozent festlegt, könnten Fahrer nun mehr zahlen müssen, wenn sie das Limit über 80 Prozent anheben.

Peeked a bit into 2023.38, lots of stuff seems to be in motion.

Congestion fees added (if you charge above 80% on a congested supercharger)

"object on road" pushed by map service (waze-like, but detected by (other tesla) car visions?)

option to autodial 911 on airbag deploy - green (@greentheonly) October 20, 2023

Tesla erhebt bereits Supercharger-Standgebühr

Es ist allerdings unklar, wie hoch diese neue Gebühr sein wird. Es ist nicht das erste Mal, dass Tesla Gebühren für die Nutzung seiner Supercharger-Stationen einführt. Bisher wird die "Supercharger-Standgebühr" fällig, wenn ein Fahrzeug nach dem Ladevorgang weiterhin an einer Supercharger-Station geparkt bleibt, wie das Unternehmen selbst mitteilt. Im Gegensatz zur neuen "Staugebühr" habe diese Gebühr laut Electrek jedoch weniger Kontroversen ausgelöst, da die meisten Menschen der Meinung seien, dass Supercharger-Stationen in erster Linie zum Laden und nicht zum Parken genutzt werden sollten.

Neue Gebühr sorgt für Diskussionen

Die Einführung der neuen "Staugebühr" wirft jedoch Fragen auf und sorgt für Diskussionen in der Tesla-Community, wie ein Beitrag auf Reddit offenbart. Einige Fahrer geben an, dass sie in der Vergangenheit gelegentlich gezwungenermaßen auf über 80 Prozent laden mussten, um die nächste Ladestation entlang ihrer Route zu erreichen, insbesondere bei Modellen mit geringerer Reichweite.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie die Einführung dieser neuen Gebühr von den Tesla-Fahrern aufgenommen wird und inwieweit sie die Stoßzeiten an den Supercharger-Stationen tatsächlich reduzieren kann.

