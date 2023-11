Überarbeiteter Tesla Model 3 fast überall bestellbar - außer in den USA

Fremont-Werk im Blick

Der beliebte Model 3 wurde von Tesla umfassend überarbeitet. Doch während es in Europa schon die ersten Auslieferungen gab, müssen sich ausgerechnet die Kunden im Heimatmarkt USA noch in Geduld üben.

• Model 3 Highland nahezu weltweit bestellbar

• Kunden in Deutschland erhalten bereits die neue Version

• Tesla-Kunden in den USA müssen noch warten

E-Auto-Pionier Tesla stattet seinen Model 3 mit zahlreichen Updates aus. Auf der IAA Mobility in München wurde ersichtlich, dass das aufgefrischte E-Auto - auch Model 3 Highland genannt - optisch deutlich schlanker und damit sportlicher wird. Die Auslieferung an Kunden hat bereits begonnen.

Wie "Teslamag" im Oktober berichtete, ist im belgischen Hafen Zeebrugge das erste Schiff mit zahlreichen Model 3 in der aufgefrischten Version eingelaufen. Schon wenige Tage später hätten dann erfreute Kunden in Deutschland berichtet, dass sie den neuen Model 3 erhalten hätten. Weitere Auslieferungen in Europa dürften laut dem in Tesla-Fragen gut informierten Nachrichtenportal schon bald folgen, denn auch in Slowenien soll inzwischen ein Schiff mit neuen Model 3 aus China eingetroffen sein. Weitere Transporte seien auf dem Weg.

Model 3 Highland auch in Großbritannien bestellbar

Mittlerweile sei der aktualisierte Model 3 in den meisten Teilen der Welt bestellbar, berichtet "InsideEVs". So könnten nach Australien und Neuseeland nun auch Kunden in Großbritannien, Irland und Singapur das neu gestaltete Tesla-Fahrzeug ordern. Hierbei handelt es sich um Rechtslenkermärkte, die zuvor von der aktualisierten Version ausgeschlossen waren. In Großbritannien etwa soll die Auslieferung des verbesserten Model 3 im Januar 2024 beginnen.

US-Markt außen vor

Doch ausgerechnet in den USA kann der im Look sowie Innenraum aufgehübschte Tesla noch nicht bestellt werden. Laut "InsideEVs" könnte dies damit zusammenhängen, dass die Fahrzeuge, welche für Kanada, die USA sowie Mexiko bestimmt sind, in der Gigafactory im kalifornischen Fremont produziert werden.

Dagegen werden die Autos für den Rest der Welt in der Gigafactory in Shanghai hergestellt. Für die Auffrischung des Model 3 sei nun jedoch insbesondere das Entwicklungsteam in China verantwortlich gewesen.

Fortschritte auch in den USA

Doch auch wenn noch nicht feststeht, wann die Highland-Version auf den US-Markt kommen wird - Tesla-CEO Elon Musk wollte auf der Telefon-Konferenz anlässlich der Q3-Geschäftszahlen keine Angaben dazu machen - so gibt es doch Anzeichen für entsprechende Bemühungen des E-Auto-Pioniers. So wurde das Tesla-Werk in Fremont laut Angaben von "InsideEVs" im Laufe dieses Jahres bereits wegen Modernisierungsarbeiten geschlossen. Üblicherweise bedeutet dies, dass ein überarbeitetes Modell für die Montage vorbereitet wird. Außerdem habe es bereits Sichtungen des Model 3 Highland im Straßenverkehr gegeben. Daneben meldete die die US-Zeitschrift "MotorTrend", dass sie bereits Reichweiten-Tests mit dem aufgefrischten Tesla durchgeführt habe.

Redaktion finanzen.net