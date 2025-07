Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Tesla

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 330,87 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 330,87 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 338,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 334,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.329.844 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 488,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,64 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 182,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 244,14 USD.

Am 22.04.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Tesla am 23.07.2025 präsentieren. Am 29.07.2026 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

BYD-Aktie im Plus: Großes Update für autonomes Fahren setzt Tesla unter Druck

Lucid-Aktie mit Kurssprung: Lucid, Nuro und Uber kooperieren für autonomes Robotaxi-Programm - Tesla-Aktie verliert