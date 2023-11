Intel-Aktie springt an der NASDAQ an: Mizuho Securities rät zum Kauf der Papiere

Intel Aktie News: Intel zieht am Freitagmittag deutlich an

Heute im Fokus

Eli Lilly will Werk in Rheinland-Pfalz bauen. Burberry leidet unter Nachfrageflaute - Schwäche des Luxussektors. Zurich Insurance bestätigt Mittelfristziele. Lufthansa soll Ex-Airbus-Chef Enders als AR-Chef gewonnen haben. Airbnb & Co. müssen künftig transparenter agieren. Elon Musks SpaceX wagt am Freitag nächsten "Starship"-Test.