Von Kugeln durchlöcherter Tesla aufgefunden: Musk testet Cybertruck auf Kugelsicherheit

Kugelhagel

Im Oktober 2023 wurde in Kalifornien ein Cybertruck von Elon Musks Unternehmen Tesla aufgefunden - mit dutzenden Einschusslöchern. Auf der sozialen Plattform X (ehemals Twitter) erhielten die Entdecker jedoch zügig eine Erklärung.

• Cybertruck wird mit Einschusslöchern aufgefunden

• Musk erklärt sich verantwortlich

• Cybertruck angeblich kugelsicher



Durchlöcherter Cybertruck in Kalifornien

Der futuristische Cybertruck des Tech-Giganten Tesla sorgte bereits einige Male für Aufsehen. Mit einer mittlerweile zweijährigen Verzögerung soll der Cybertruck Ende November endlich den Verkaufsstart erleben, so t3n.de. Hierfür soll es ein "Delivery Event" geben, das die Auslieferung des Trucks in den USA einleitet, wie das Portal stern.de berichtet. Und es scheint allerhöchste Zeit, denn Berichten des Auto-Portals Inside EVs zufolge warteten bereits im Juli rund zwei Millionen Vorbesteller sehnsüchtig auf ihre Trucks.

Doch bevor das Fahrzeug auf dem US-amerikanischen Markt erhältlich ist, scheint es noch einige "Tests" durchlaufen zu müssen. So wurde im Oktober ein gelöcherter Cybertruck auf einem Highway in Fremont im Bundesstaat Kalifornien aufgefunden. Die Entdeckung wurde gefilmt und landete alsbald auf der Plattform X (ehemals Twitter). Das Video wurde auf dem Account "Tesla Owners Silicon Valley" veröffentlicht und zeigte den Truck mit einer demolierten linken Seite. Mehr als 70 Einschusslöcher wiesen Fahrer-, Seitentür und hinteren Kotflügel auf, wie das Portal Bild.de berichtet. Nach kurzer Spekulationsdauer äußerte sich Tesla-Chef Elon Musk höchstpersönlich zur Entdeckung. Er erklärte in einem Post auf der Plattform X Folgendes: "Wir entleerten das gesamte Trommelmagazin einer ‚Tommy Gun‘ in die Fahrertür im Stil von Al Capone. In die Fahrgastzelle sind keine Kugeln eingedrungen."

Die eigentliche Bezeichnung für eine "Tommy Gun" lautet "Thompson Sub Machine Gun". Der Name bezieht sich dabei auf den US-amerikanischen Erfinder der Maschinenpistole John T. Thompson, wie das Portal britannica.com erklärt. Obgleich die Tommy Gun durch Kriminelle wie Al Capone weltweit bekannt wurde, überzeugt sie mit einer .45 Kaliber-Munition nicht mit außerordentlicher Durchschlagskraft, so techradar.com.

Kugelsichere Scheiben wurden nicht beschossen

Zwar scheint Musks Post zunächst eine Erklärung zu liefern, auffällig ist jedoch, dass der genaue Grund für die Aktion nicht erläutert wird. Sollte dies im Sinne des Marketings gewesen sein, bleiben dennoch weitere Fragen offen. So ist beispielsweise fraglich, wie weit der Schütze vom Fahrzeug entfernt war.

Eine weitere Auffälligkeit zeigt sich in der Tatsache, dass lediglich Stahlteile der Karosserie von den Schüssen betroffen waren, wie ein Beitrag von electrek berichtet. Die Scheiben seien komplett verschont geblieben und das, obwohl die Scheiben aus Tesla-Panzerglas bestehen, wie das Unternehmen auf der eigenen Website konstatiert. Dies erinnert an den Vorfall im November 2019, als Musk den Truck erstmals präsentierte. Er bat den Chefdesigner Franz von Holzhausen, eine Metallkugel gegen die Seitenscheibe zu werfen. Trotz der angeblichen Bruchsicherheit wies das Glas Risse auf und zerbrach schlussendlich. Damals erklärte er, dass dies bis zur offiziellen Einführung behoben werden würde, so t3n.de. Ob dies nun also der Fall ist, bleibt abzuwarten.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net