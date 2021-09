Reckitt Benckiser-Aktie fällt deutlich ins Minus: Reckitt Benckiser hat sich seit Ende Juli wie erwartet entwickelt

Aktien in diesem Artikel

Das teilte der Londoner Konzern, zu dem Marken wie Clearasil, Sagrotan und Calgon gehören, mit und äußerte sich weiter zuversichtlich, im laufenden Jahr ein flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent zu erzielen. Die bereinigte operative Gewinnmarge werde 2021 zwischen 22,7 und 23,2 Prozent erwartet.

"Die Veräußerung von IFCN China wurde am 9. September abgeschlossen, und wie bereits erwähnt, schließt unsere Prognose den Beitrag dieses Geschäftsbereichs für das gesamte Jahr aus", teilte Reckitt Benckiser in Bezug auf den Verkauf des chinesischen Babynahrung-Geschäfts mit.

In London gewann das Papier von Reckitt Benckiser am Donnerstagvormittag zeitweise leicht hinzu, inzwischen ist der Kurs jedoch klar in die Verlustzone abgedreht. Zuletzt verliert die Aktie 1,29 Prozent auf 58,43 Pfund.

LONDON (Dow Jones)

