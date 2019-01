Mark Mobius: Es ist kein guter Zeitpunkt für Investments in Saudi-Arabien

Imageschaden?

Der Gründer von Mobius Capital Partners übte in einem Gespräch mit CNBC Kritik an der Regierung von Saudi-Arabien und befürchtet, dass das Königreich eine schwierige Phase vor sich hat. Dabei bezieht er sich vor allem auf den Fall um den ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi und hebt hervor, dass Veränderungen aufgrund dieser "schlechten Situation" notwendig seien: "Ich denke, wir sollten nicht in Saudi-Arabien investieren, bevor es nicht zu einer wirklich großen Änderung kommt", so Mobius gegenüber CNBC. Zwar wurden im Rahmen dieses Falles einige Saudi-Araber aufgrund des Mordverdachts angeklagt, das Königreich dementierte aber die global aufkeimenden Vorwürfe, dass Kronprinz Mohammed bin Salman darin verwickelt gewesen sei. Aufgrund dieses Ereignisse zogen sich bereits etliche Investoren aus dortigen Projekten zurück, berichtete CNBC.

Ölpreiskurs ist ein "Desaster"

Neben dem vermeintlichen Imageschaden, auf den sich Mobius bezieht, könnte eine weitere Schlinge das schwarze Gold sein. "Betrachtet man den Ölpreis, ist es katastrophal für Saudi-Arabien und die anderen Länder, die vom Ölpreis abhängig sind", erklärt der Portfoliomanager und hebt die negative Entwicklung hervor - im letzten Jahr sagten Experten noch einen Ölpreis von 100 US-Dollar pro Barrel voraus, inzwischen notiert dieser allerdings bei um die 57 US-Dollar.

Um zumindest diesem Problem entgegenzuwirken, hat das arabische Königreich bereits angekündigt, seine Rohölförderung auf 7,1 Millionen bpd zu kürzen. Auf diesem Weg soll der Ölpreis etwas angekurbelt werden. Zusätzlich strebt auch die Organisation erdölfördernder Länder (OPEC) an, den Ölpreis bis auf 80 US-Dollar treiben zu können.

