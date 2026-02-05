DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 -5,5%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.147 -3,0%Euro1,1802 ±-0,0%Öl68,22 -1,1%Gold4.911 -1,1%
Zwei Verletzte nach Drohnenangriff auf Kiew

05.02.26 07:47 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen in der Nacht auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach Behördenangaben zwei Menschen verletzt worden. Eine 79-jährige Frau sei ins Krankenhaus gebracht, eine 89-Jährige ambulant behandelt worden, teilte die Kiewer Polizei bei Telegram mit. Demnach schlugen die Drohnen im Stadtteil Solomjanka im Westen Kiews ein und beschädigten mehrere Wohnblöcke.

Schäden wurden auch aus anderen Stadtvierteln der Drei-Millionen-Metropole gemeldet. Unter anderem traf es Wohnhäuser und einen großen Parkplatz. Kiew ist immer wieder Ziel russischer Angriffe aus der Luft. Nach schweren Angriffen auf Energieanlagen sind viele Einwohner von der Strom- und Wärmeversorgung abgeschnitten - dabei herrschen nach wie vor Frosttemperaturen in Kiew.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Krieg vor knapp vier Jahren befohlen. Derzeit verhandeln in Abu Dhabi russische und ukrainische Delegationen unter amerikanischer Vermittlung über ein Ende der Kampfhandlungen./bal/DP/mis