Bayer-Aktie profitiert: Bayer bekommt japanische Zulassung für Prostatakrebsmedikament Nubeqa - Ubben im Nachhaltigkeitsrat

Aktien in diesem Artikel Bayer 59,00 EUR

0,08% Charts

News

Analysen

Die Arzneimittelbehörde MHLW gab grünes Licht für die Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom in Kombination mit Androgendeprivationstherapie und Docetaxel, wie Bayer in Berlin mitteilte.

Eine solche Zulassung hat Nubeqa schon für die USA. Das Mittel gilt als zukünftiger Blockbuster. Bayer schätzt den jährlichen Spitzenumsatz auf mehr als 3 Milliarden Euro. Der Wirkstoff Darolutamid wird von Bayer gemeinsam mit dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt.

Aktivistischer Investor Ubben erhält Platz im Nachhaltigkeitsrat

Der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern Bayer räumt dem aktivistischen Investor Jeffery Ubben einen Platz in seinem Nachhaltigkeitsrat ein.

Der Hedgfonds-Manager zählt zu insgesamt drei neuen Mitgliedern, die in das Gremium berufen wurden. Sie sollen "ihre Fachkompetenz in den Bereichen Zugang zu Medikamenten, Menschenrechte und nachhaltiges Finanzwesen in den Rat einbringen", wie der Dax-Konzern am Montag mitteilte. Bayer hatte den externen Nachhaltigkeitsrat 2020 ins Leben gerufen, er trifft sich zweimal im Jahr mit Mitgliedern des Vorstands und berät diesen sowie andere Funktionen im Unternehmen in allen Nachhaltigkeitsbelangen.

Die Investmentgesellschaft Inclusive Capital von Ubben hatte Anfang Januar ihren Einstieg bei Bayer mit einem Anteil von 0,8 Prozent publik gemacht. Ubben gehörte zu den Investoren, die den Konzern gedrängt hatten, einen Nachfolger für den scheidenden Vorstandschef Werner Baumann außerhalb der eigenen Reihen zu finden. Dem kam Bayer mit der Berufung des ehemaligen Roche-Pharmachefs William Anderson nach.

Ubben sprach von einem weiteren "Ansporn für unsere bedeutsame Investition in Bayer". Er sei von den Stärken des Unternehmens in Forschung und Entwicklung begeistert. "Gerade die Bayer-Division Crop Science hat großes Potenzial, die Notwendigkeit weiterer Waldrodungen zu minimieren, indem sie die Produktivität vorhandener Anbauflächen erhöht", betonte der 61-Jährige.

Ubben baute die US-Investmentgesellschaft ValueAct zu einem der einflussreichsten aktivistischen Hedgefonds der Welt aus und startete 2013 eine Kampagne gegen Microsoft, die zum Rücktritt des damaligen Vorstandschefs Steve Ballmer führte. 2020 gründete Ubben, der im Verwaltungsrat des US-Ölkonzerns Exon Mobil sitzt, Inclusive Capital.

Union Invest: Bayer Consumer Health könnte eigenständig 22 Mrd. Euro wert sein

Ein verselbstständigtes Bayer-Geschäft mit verschreibungsfreien Arzneimitteln und der starken Marke Aspirin könnte nach Einschätzung von Markus Manns von Union Investment an der Börse bis zu 22 Milliarden Euro wert sein. In einem Interview mit dem Manager Magazin bekräftigte der Portfoliomanager frühere Aussagen, dass Bayer sich von seiner kleinsten Sparte Consumer Health trennen sollte. Bei einem Spinoff könnte eine Consumer-Health-Aktie zu 16 bis 18 Euro an den Start gehen, sagte Manns - das wäre etwas weniger als ein Drittel des Bayer-Kurses.

Manns hält einen solchen Schritt für nötig, "um die Stimmung unter den Eigentümern zu drehen" und eine Zerschlagung von Bayer zu vermeiden. Wenn es der neue Konzernchef Bill Anderson schaffe, "dem Aktienkurs neues Leben einzuhauchen, tritt die Diskussion um den Konglomeratsabschlag in den Hintergrund", sagte er. "Bayers Kern wäre als Einheit gerettet."

Im XETRA-Handel steigt die Bayer-Aktie zeitweise 0,77 Prozent auf 59,07 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones / Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com