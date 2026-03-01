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Zweites Vietnam? Trump unbeirrt von Iran-Drohung

17.03.26 19:08 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump schließt einen Einsatz von Bodentruppen im Iran auch nach einer Warnung aus Teheran vor einem zweiten Vietnam nicht aus. "Nein, ich habe keine Angst davor. Ich habe vor gar nichts Angst", sagte er während eines Treffens mit dem irischen Regierungschef Micheál Martin im Weißen Haus. Ein Reporter hatte den Republikaner damit konfrontiert, dass der Iran gedroht habe, die USA sollten nachlesen, was in Vietnam passiert sei, sollten sie Truppen entsenden.

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Trump hatte in den vergangenen Wochen seit Beginn der Offensive gegen den Iran einen solchen Einsatz nicht ausgeschlossen. Die Debatte um die sogenannten "Boots on the ground", also ob es zum Einsatz von Soldaten auf feindlichem Boden kommt, gilt in den USA als höchst heikel. Seit den langjährigen und verlustreichen Kriegen im Irak und in Afghanistan reagiert die amerikanische Öffentlichkeit besonders sensibel auf die Entsendung von Bodentruppen in den Nahen Osten.

Der US-Bodeneinsatz im Vietnam-Krieg entpuppte sich als Trauma für die Vereinigten Staaten. Trotz technischer Überlegenheit saß das Militär im südostasiatischen Dschungelterrain fest. Der Krieg forderte am Ende das Leben Zehntausende US-Soldaten und spaltete die Gesellschaft./ngu/DP/stw