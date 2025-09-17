Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusVor Fed-Entscheid: Dow startet stabil -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Spekulationen über Fusion treiben Kurse von adidas und PUMA hoch. PayPal mit personalisierten Zahlungslinks und erweiterte Krypto-Funktionalität. Trump verklagt 'New York Times'. D-Wave: "Quantum Supremacy"-Meilenstein und Insiderverkäufe im Blick. Beiersdorf-Aktie auf Dreijahrestief. Bernstein startet Apple mit "Outperform". Conti-Abspaltung Aumovio am 18. September kurzzeitig im DAX.
