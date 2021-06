BASF-Aktie im DAX vorne dabei: Analysten sehen mehr Luft nach oben

BASF -Aktien rückten am Vormittag als einer der besten DAX -Werte um zwei Prozent vor auf 66,60 Euro. Zwischenzeitlich testeten sie nach einigen Tagen Pause erneut ihre 21-Tage-Durchschnittslinie, die derzeit bei 66,85 Euro verläuft. Zuletzt steigen sie noch um 1,76 Prozent auf 66,45 Euro. Luft nach oben versprechen am Dienstag zwei Analystenkommentare mit erhöhten Kurszielen. Allgemein zeigten sich die DAX-Anleger nach einem schwachen Wochenauftakt wieder risikofreudiger.

Besonders vielversprechend ist das neue Ziel des Bernstein-Experten Gunther Zechmann. Im dpa-AFX Analyser war er zuvor mit 105 Euro schon der Analyst mit den mit Abstand ambitioniertesten Erwartungen, nun schraubte er das Ziel noch weiter auf 108 Euro nach oben. Dabei berücksichtigte er die seiner Ansicht nach im zweiten Quartal weiterhin starke Nachfrage nach Chemieprodukten und die ungebrochen positive Entwicklung der Produktpreise. Prozentual sieht er auf dem aktuellen Kursniveau mehr als 60 Prozent Kurspotenzial.

Andreas Heine vom Analysehaus Stifel ist mit einem auf 87 Euro erhöhten Ziel zwar vorsichtiger, rät aber ebenso zum Kauf. Er sieht den bisherigen operativen Gewinnausblick des Chemiekonzerns als veraltet an und rechnet so mit einer baldigen Anpassung. Selbst mit größter Vorsicht sollte die Zielspanne für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) in diesem Jahr zwischen 6,5 und 7,2 Milliarden Euro liegen, betonte der Experte. Ende April hatte BASF von bis zu 5,8 Millionen gesprochen.

