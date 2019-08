US-Anleihen stagnieren - Zinskurve erneut invers

GO

Heute im Fokus

Wall Street im Plus -- DAX schließt tiefer -- Aroundtown erhöht FFO-Prognose für 2019 -- ISRA VISION, ADO Properties, NEL, MTU, TeamViewer, RTL, ENCAVIS im Fokus

Britisches Pfund belastet: Johnson will Parlament vor Brexit-Termin vorübergehend schließen. Weniger Touristen aus China: Handelsstreit belastet Juwelier Tiffany. BP verkauft Alaska-Geschäft in Milliarden-Deal an Hilcorp Energ. Fosun gibt Thomas Cook weiteres Geld - Dekotierung möglich.